Все про архимеда помогите пожалуйста

Физика
Все про архимеда помогите пожалуйста
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Гость:
Архимед Родился:287 г. до н.э., Сиракузы. Умер:212 г. до н.э. (75 лет), Сиракузы Образование получил в Александрии, величайшем культурном центре античного мира. Греческий математикДревнегреческий математик, физик и инженер из Сиракуз. Сделал множество открытий в геометрии.  Во время 2-й Пунической войны перешедшие на сторону Карфагена Сиракузы подверглись римской осаде. Архимед прославился активным участием в обороне города. Он создал множество боевых машин, надолго отсрочивших взятие Сиракуз. По легенде, он с помощью системы зеркал, отражающих солнечные лучи, сжег римский флот, осадивший Александрию . Считается изобретателем катапульты. Установил правило рычага, в связи с чем ему приписывают изречение: «Дайте мне точку опоры, и я сдвину Землю».
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