Фонетический разбор слова: маятник и глазки

Русский язык
Фонетический разбор слова: маятник и глазки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начальная форма: маятник 2.часть речи: существительное единственное число,2-е склонение, мужской род, неодушевленное, творительный падеж,нарицательное 3.(чем?)маятником -дополнение.
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