Начерти два отрезка так чтобы один был длиннее другого на 2 см а в месте они состав??яли бы 14 см
Математика
Начерти два отрезка так чтобы один был длиннее другого на 2 см а в месте они состав??яли бы 14 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Один отрезок 6см и второй 8см
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