Помогите мне написать мини сочинение на тему ,,Письмо через десять лет"

Гость: Гость:

Ну, здравствуй, Я, через 10 лет. Треть века позади. И что бы мне хотелось тебе, и самому себе соответственно, написать: Надеюсь, что ты исполнил хотя бы треть наших мечт. А может и нет. Надеюсь, что у тебя нет уже тех проблем с противоположным полом и ты все сделал правильно. Надеюсь, что идея благотворительности имеет место быть. Пусть даже выражается она в небольших суммах, но это очень важно - помогать тем, кто не получил от жизни того, что хотел бы. А ведь многим это действительно нужно: сохранить жизнь ребенка, вылечить своих родителей или просто показать положительную часть жизни, где нет места слезам. Это светлая идея, которая родилась в нашей голове еще в двадцатилетнем возрасте, которая должна быть осуществлена. Ладно, прощай Я, 10 лет спустя. Я верю в тебя. Не подведи того Меня, спустя 20 лет.