В небе плывут облака (характеристика):повествовательное, невосклецательное, грам??ат.основа облака плывут, распространенное, однородных членов нет. правильно написано
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В небе плывут облака (характеристика):повествовательное, невосклецательное, грам??ат.основа облака плывут, распространенное, однородных членов нет. правильно написано
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Гость:
Правильно все. а простое , распространённое?
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