Решить 2 Задачи: №1 составить уравнение прямой, проходящей через вершину А параллельно прямой ВС Дано: А(-1; -1) B(5; 2) C(2; 3) №2 Найти угол, образованный медианой, проведенной из вершины А, и стороной АВ Дано: А(-1; -1...
Геометрия
Решить 2 Задачи: №1 составить уравнение прямой, проходящей через вершину А параллельно прямой ВС Дано: А(-1; -1) B(5; 2) C(2; 3) №2 Найти угол, образованный медианой, проведенной из вершины А, и стороной АВ Дано: А(-1; -1) B(5; 2) C(2; 3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сам реши ,ведь ты должен быть умным ,не так ли ?
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