Проект экономия семейных ресурсов только кратко!!!!

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Как и куда в семье деньги расходуются нерационально? Экономические отношения в семье строятся весьма просто – собираются деньги, принесенные членами семьи, и тратятся по мере необходимости. Многие ли из вас составляют семейный бюджет, и знают план расходов на следующий месяц? Планируется ли у вас в семье покупка крупных вещей?Приведу несколько пунктов, которые могут натолкнуть вас на мысли о разумной экономии:Отказ от вредных привычек, бесцельно расходующих бюджет, да ещё и требующих потом расходов на лечение.Экономия топлива для вашего автомобиля, иногда дешевле ехать вчетвером на одной машине, чем по одному – объединяйтесь.Приобретайте многоразовые сумки вместо одноразовых пакетов – это только кажется, что пакетики недорогие, за год выходит очень приличная сумма.Ищите работу рядом с жильём, или жильё рядом с работой — так вы экономите на проезде и время и деньги.Продукты можно закупать на несколько семей и возить раз в неделю, на всех сразу. Покупать лучше в оптовках, чем на рынках – наценка более 30 % во многих случаях.Покупать в интернет-магазинах, там нет расходов на аренде и персонал, ниже налоги, а как результат ниже цены.Если речь идёт о покупке, которая будет требовать расходов на обслуживание – считайте себестоимость в перспективе. Бывает, что у людей машина дорогая и куплена в кредит, а денег на бензин нет.Старайтесь не брать товары ради того, чтобы «показать другим, что у вас есть деньги», если денег нет. Многие люди доказывают другим, что у них всё хорошо, причём на последние кровные копейки.Масса обеспеченных людей пользуются недорогими телефонами, а молодёжь с низкими доходами приобретает дорогущие телефоны, которые показывают их крутизну товарищам.В общем, всегда есть место для разумной экономии, и тогда бюджет вашей семьи всегда позволит вам маленькие радости, отдых в удобное время. Естественно, что зарабатывать желательно больше, но тратить то можно меньше, вот и задумывайтесь над своими расходами. Надеюсь, что статья принесёт вам пользу, и ваш семейный бюджет, бюджет вашего бизнеса, а постепенно и бюджет нашей страны станет больше и прочнее