Константин Афанасьевич Мерецков, Что он делал в Тихвине , какие бои вёл, напиши пожалуйста что-нибудь о К.А.Мерецкове.
История
Константин Афанасьевич Мерецков, Что он делал в Тихвине , какие бои вёл, напиши пожалуйста что-нибудь о К.А.Мерецкове.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А не Кирилл Мерецков????
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