Найдите значение выражения (a^5*b^3-4a^3*b)/(a^4*b-2a^3) при a= корень 3 степени из 32, b= корень 3 степени из 2 Нужно всё решение
Математика
Найдите значение выражения (a^5*b^3-4a^3*b)/(a^4*b-2a^3) при a= корень 3 степени из 32, b= корень 3 степени из 2 Нужно всё решение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(a^3(a^2*b^3-4b))/(a^3(ab-2))=(a^2*b^3-4b)/(ab-2)=(b(a^2*b^2-4))/(ab-2)=b(ab-2)(ab+2)/(ab-2)=ab^2+2b 3√32*4 + 2*3√2=4*3√2+2*3√2=6*3√2 (3√- корень 3 степени)
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