Найдите значение выражения (a^5*b^3-4a^3*b)/(a^4*b-2a^3) при a= корень 3 степени из 32, b= корень 3 степени из 2 Нужно всё решение

Математика

Найдите значение выражения (a^5*b^3-4a^3*b)/(a^4*b-2a^3) при a= корень 3 степени из 32, b= корень 3 степени из 2 Нужно всё решение

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