5. Во сколько раз линейная скорость точки поверхности Земли, лежащей на широте 30°, ??еньше линейной скорости точки, лежащей на экваторе?
Физика
5. Во сколько раз линейная скорость точки поверхности Земли, лежащей на широте 30°, ??еньше линейной скорости точки, лежащей на экваторе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поскольку угловая скорость вращения Земли постоянна, то линейная скорость зависит только от радиуса Радиус вращения на широте 60 градусов меньше чем на экваторе в два раза, так как cos60=1/2 а поскольку v=wr, то уменьшая радиус в два раза, мы уменьшаем в два раза линейную скорость. Это один из аргументов на равне и кривизной Земли пользу того, почему космические корабли выгоднее запускать ближе к экватору и на восток
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