Кто предал Пугачева в " Капитанской дочке" и как закончилось восстание ( только с и??тернета не надо)
Литература
Кто предал Пугачева в " Капитанской дочке" и как закончилось восстание ( только с и??тернета не надо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Восстание подавили по мойму
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