Кто предал Пугачева в " Капитанской дочке" и как закончилось восстание ( только с и??тернета не надо)

Литература
Кто предал Пугачева в " Капитанской дочке" и как закончилось восстание ( только с и??тернета не надо)
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Автор: Гость
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Гость:
Восстание подавили по мойму 
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