Сколько грамм магния и кислорода требуется получения 10 г осадка магния
Химия
Сколько грамм магния и кислорода требуется получения 10 г осадка магния
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
xг xг 10г 2Mg+O2=2MgO xг : 24,5 г/моль = 10г : 40,5 г/моль x=6г - масса Mg. xг : 32г/моль = 10г : 81 г/моль xг=4 г - масса MgO.
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