Написати твір як я ставлюсь до Лесі Українки

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Коли говорять про "жіночої поезії", то під цим, бути може не завжди справедливо, розуміють тільки рис особливої ​​чувствітельності.ю задушевності, м'якості, часом - доброти і милосердя. Багато що з цього є у Лесі Українки. Здавалося доля весь час відчувала волю Лесі Українки до життя, її мужність і завзятість. Характер поетеси формувався в постійній сутичці з хворобою за право жити, діяти, творити. Вона пристрасно любила музику, але змушена була відмовитися від гри на фортепіано. Вона тягнулася до знань, але не могла отримати систематичної освіти і тільки завдяки широкому, світлого, видатному розуму і незвичайним здібностям стала образовеннейшім людиною, чия ерудиція в різних областях - від поезії до філософії, від економіки до всесвітньої історії - вражала всіх, хто зустрічався з ній. Поетеса пристрасно бажала, щоб слово її зрівняне бойової сталі. Для поетики Лесі Українки характерна єдність зорових і звукових уявлень. Її емоційний мова багата порівняннями, метафорами, алегоричними уподібненнями. Серце поетеси було поїстінне вогненним. Вона вміла самоотвнрженно любити добро, але також пристрасно ненавидіти зло і соціальну несправедливість. Скільки гнівних і лютих слів направила вона проти зачинателів кривавих воєн, жорстоких деспотів. Її лірика, завжди насичена живою думкою, в той же час сповнена безпосередністю почуттів і непідробної схвильованості. У самому стилі її віршів звучить ораторська, логічно відточена мова, і погляд її завжди спрямований у майбутнє. Так, іноді поетеса переноситься в "прийдешній вік": в колі щасливої ​​родини дід розповідає про життя людей у ​​минулому, тобто за часів Лесі Українки. І ця розповідь звучить немов "страшна казка": Так, дітки, світ наш вільний, милий Темниця здавався давнім людям; І справді був він нам тоді темницею: Нерідко був ярмом народ народові, У кайданах слово вільне журились, Полчеловечества людьми не кликали, Завзято йшов війною брат на брата ... Це устремління в майбутнє - джерело її життєствердною поезії. Леся Українка прожила 42 роки. Вона народилася 25 лютого 1871 року в Новоград-Волинському і померла в ніч на 1 серпня 1913 року в місті Сурамі, в Грузії. Біографія поетеси, як правильно зазначив один із її сучасників, міститься в її творах, а не в переліку зовнішніх фактів. Дитинство і юність, проведені головним чином на лоні української природи (Волинь, Київ, Полтавщина), принесли поетесі гостру, гарячу любов до батьківщини. У ліриці Лесі Українки, в її поемах і драмі-феєрії "Лісова пісня" ця любов виражена і в ясній симфонії пейзажних замальовок, і в прихильності до простої людини, і в глибокому знанні українського фольклору. З дитячих років захоплювали поетесу старовинні народні обряди, веснянки, хорові пісні, "щедрівки", мелодії і тексти яких вона запам'ятовувала і записувала. З великою мужністю та наполегливістю Леся Українка творила до останнього дня життя. Так.