Сколько обозначает рублей US $2.83

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Сколько обозначает рублей US $2.83
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.83 доллара=184.56 рублей   1доллар=65.22рублей  ну вот и переводишь волюту 2 доллара это 130.44 и еще центы их 83
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