Концентрации каких компонентов следует изменить (увел./уменш.), чтобы сместить равновесие в системе 2LiOH(тв)↔ Li2O(тв)+ Н2О(г) в сторону реакции разложения?Как для этого нужно изменить общее давление в системе?

Химия

Концентрации каких компонентов следует изменить (увел./уменш.), чтобы сместить равновесие в системе 2LiOH(тв)↔ Li2O(тв)+ Н2О(г) в сторону реакции разложения?Как для этого нужно изменить общее давление в системе?

Автор: Гость