Концентрации каких компонентов следует изменить (увел./уменш.), чтобы сместить равновесие в системе 2LiOH(тв)↔ Li2O(тв)+ Н2О(г) в сторону реакции разложения?Как для этого нужно изменить общее давление в системе?
Химия
Концентрации каких компонентов следует изменить (увел./уменш.), чтобы сместить равновесие в системе 2LiOH(тв)↔ Li2O(тв)+ Н2О(г) в сторону реакции разложения?Как для этого нужно изменить общее давление в системе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно увеличивать количество гидроксида (добавлять его в реакционную среду) и уменьшать количество воды (любым осушителем). Давление нужно уменьшать.
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