Корень из (2x-1) - корень из (x-1) = 1 Решите, пожалуйста!!!

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самый простой способ решения этого уравнения - это подстановка. с помощью 5 чувства видим, что первый и единственный корень этого уравнения =1. Не забудь написать ОДЗ:1) 2x-1>=0; x>=1/22) x-1>=0; x>=1По ОДЗ видим, что корень тоже = 1