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Корень уравнения х-16/25=3/25
Математика
Корень уравнения х-16/25=3/25
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
X-16/25=3/25 x=16/25+3/25 x=19/25
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