Почему появление многоклеточности привело в дальнейшем к образованию тканей и органов?

Биология
Почему появление многоклеточности привело в дальнейшем к образованию тканей и органов?
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