Образуйте краткие прилагательные и составте с ними предложения ( слова вот эти: лёгкий, правильная, грустное, старый, простой, сухое, радостная, высокий, глупый, умная), обязательно в том роде в котором они стоят, в предложения...

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Образуйте краткие прилагательные и составте с ними предложения ( слова вот эти: лёгкий, правильная, грустное, старый, простой, сухое, радостная, высокий, глупый, умная), обязательно в том роде в котором они стоят, в предложениях- не обязательно

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