Помогите пожалуйста доклад о числе пи и его развитие
Математика
Помогите пожалуйста доклад о числе пи и его развитие
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Гость:
Нужен доклад на тему число Пи?
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