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Корень x -9-корень x-18=1
Алгебра
Корень x -9-корень x-18=1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=18+1 х=19 если х =9,то 9=19 х=10
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