Решите номер 465, (2)

Математика
Решите номер 465, (2)
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Автор: Гость
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Гость:
Мы чо тебе ещё чертить должны а не прибалдела а ?
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