Корня и окончания :окна лиса
Русский язык
Корня и окончания :окна лиса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Окн-корень, а-окончание Лиса-корень, окончание нулевое
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Турист шел 2ч со скоростью 4,5 км/ч и 1ч со скоростью 3км/ч какова средняя скорост тур??ста на всем участкеполя????
Математика
Русский язык
Запиши текст,вставляя недостающие буквы и объясняя орфограммы.Подчеркните грамм??тические основы предложений. 1.Дождь в..сит,как дымчатые пряди...
Английский язык
Сделать во множественном числе friend,lake,bus,shelf,disco,mouse, sheep,reef,city,woman,leaf,man-servant,lady-bird,sister-in-law,ox,box с переводом