Король решал задачу,которую придумала Оля . Он исписал 12листов в клеточку,что в 2 р??за больше ,чем листов в линеечку. Сколько всего исписал король?
Математика
Король решал задачу,которую придумала Оля . Он исписал 12листов в клеточку,что в 2 р??за больше ,чем листов в линеечку. Сколько всего исписал король?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12:2=6- в линейку 2)12+6=18 всего
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