Король решал задачу,которую придумала Оля . Он исписал 12листов в клеточку,что в 2 р??за больше ,чем листов в линеечку. Сколько всего исписал король?

Математика

Король решал задачу,которую придумала Оля . Он исписал 12листов в клеточку,что в 2 р??за больше ,чем листов в линеечку. Сколько всего исписал король?

Автор: Гость