Помогите пожалуйста сочинить хороший конец сказки Осел и Суслик,2 класс
Литература
Помогите пожалуйста сочинить хороший конец сказки Осел и Суслик,2 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осёл и суслик играли над выдоподом и осёл упал в водопад и суслик заплакал от горя что случилась с осёлом
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