Напишите сочинение (7 предложений) на тему "Конец осени в стране Молдова"
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Напишите сочинение (7 предложений) на тему "Конец осени в стране Молдова"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Молдове был конец осени. Скоро выпадет 1-й снег. Люди в этой стране уже начали покупать елку. Мы с родителями приехали сюда ради этого. Что бы посмотреть на этот колорит в Молдове. Я уже давно так не веселилась! Не пила глинтвейн и не ела вкусные горячие пирожки с мясом. Ради этого люди и едут в Молдову. И знайте вам тут рады! Как то так. Но лучше учись сама
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