Напишите сочинение (7 предложений) на тему "Конец осени в стране Молдова"

Гость: Гость:

В Молдове был конец осени. Скоро выпадет 1-й снег. Люди в этой стране уже начали покупать елку. Мы с родителями приехали сюда ради этого. Что бы посмотреть на этот колорит в Молдове. Я уже давно так не веселилась! Не пила глинтвейн и не ела вкусные горячие пирожки с мясом. Ради этого люди и едут в Молдову. И знайте вам тут рады! Как то так. Но лучше учись сама