Короткий рассказ "в лесу весной"(Срочно)

Гость: Гость:

А вы знаете, как хорошо в лесу весной? И я не знал, поэтому, начитавшись про красоту весеннего леса, подснежники и прочее, твердо решил: надо отправляться на экскурсию! Вскоре я стоял на входе в лес и старался вспомнить все уроки ОБЖ: про мох, муравейник, солнце и компас. Точно, компас! Его-то я и забыл. Не поворачивать же назад! "Все нормально, я ненадолго, в глубь заходить не буду", - обещал себе я, делая шаги навстречу высоким соснам. Ожидания мои не оправдались: в лесу еще было много снега. Уже через сто метров мне приходилось перепрыгивать через сугробы, которых в городе давно не было. В лесу не было тихо: птицы летали и щебетали, ветер качал деревья, а те, в свою очередь, монотонно скрипели. Я ожидал увидеть ежей,лис, зайцев, или даже медведя. Ох, вот это была бы удача! Самое главное, чтобы он не заметил меня, а то пришлось бы худо. Тут кто-то схватил меня за руку и я, вспомнив о медведях, не на шутку испугался. - Ага, попался! - это был мой отец. Он все это время был со мной рядом, но при входе в лес мы разминулись: он знал местность как свои пять пальцев, поэтому не боялся отпустить меня одного. - Поехали домой? - Но я только начал... - Ничего, приедем сюда летом. Летом здесь гораздо интереснее. Или в мае. С мамой. Насобираем ландышей ей. Согласен? - Конечно. На том и порешили. Так и закончилась моя коротенькая прогулка в лес.