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Ребята на перемене что делают 3 слова
Русский язык
Ребята на перемене что делают 3 слова
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отдыхают, играют, разговаривают.
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