Как вычислить индуктивность катушки, если емкость конденсатора в контуре равна 100пФ

Гость: Гость:

Мало данных. Ещё нужно знать собственную частоту колебаний контура (ну, или период Т). Тогда применишь формулу Томпсона Т = 2*пи*корень(L*C). Если знаешь Т и С, то тогда найдёшь L. Если не хватает данных, то не найдёшь.