Как вычислить индуктивность катушки, если емкость конденсатора в контуре равна 100пФ

Физика
Как вычислить индуктивность катушки, если емкость конденсатора в контуре равна 100пФ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мало данных. Ещё нужно знать собственную частоту колебаний контура (ну, или период Т). Тогда применишь формулу Томпсона Т = 2*пи*корень(L*C). Если знаешь Т и С, то тогда найдёшь L. Если не хватает данных, то не найдёшь.
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