11458:(979-x)=(3843-800):179 помогите решить уравнение
Математика
11458:(979-x)=(3843-800):179 помогите решить уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11458:(979-х)=(3843-800):179 11458:(979-х)=3043:179 11458:(979-х)=17 979-х=11458:17 979-х=674 х=979-674 х=305
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