За 22 пачки печенья заплатили 480 рублей.Сколько стоят 11 таких пачек?Сколько стоят 55 таких пачек?

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1)22:11= 2 (раза) меньше стоимость 11 пачек печенья, чем 22. 2) 480 :2= 240 (руб) стоимость 11 пачек печенья 3) 55:11= 5 (раз) больше стоимость 55 пачек печенья, чем 11 4) 240*5= 1200 (руб.) стоимость 55 пачек печенья. или 22 пачки - 480 руб. 11 пачек - х руб. 22х= 480*11 22х= 5280 х=5280 :22 х= 240 рублей стоимость 11-ти пачек печенья 22 пачки - 480 руб. 55 пачек - х руб. 22х=480 *55 22х= 26400 х=26400:22 х= 1200 рублей стоимость 55-ти пачек печенья. Ответ: 240 рублей стоят 11 пачек печенья , 1200 рублей - 55 пачек печенья.