За 22 пачки печенья заплатили 480 рублей.Сколько стоят 11 таких пачек?Сколько стоят 55 таких пачек?
Математика
За 22 пачки печенья заплатили 480 рублей.Сколько стоят 11 таких пачек?Сколько стоят 55 таких пачек?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)22:11= 2 (раза) меньше стоимость 11 пачек печенья, чем 22. 2) 480 :2= 240 (руб) стоимость 11 пачек печенья 3) 55:11= 5 (раз) больше стоимость 55 пачек печенья, чем 11 4) 240*5= 1200 (руб.) стоимость 55 пачек печенья. или 22 пачки - 480 руб. 11 пачек - х руб. 22х= 480*11 22х= 5280 х=5280 :22 х= 240 рублей стоимость 11-ти пачек печенья 22 пачки - 480 руб. 55 пачек - х руб. 22х=480 *55 22х= 26400 х=26400:22 х= 1200 рублей стоимость 55-ти пачек печенья. Ответ: 240 рублей стоят 11 пачек печенья , 1200 рублей - 55 пачек печенья.
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