Помогите написать приглашение в поездку.

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Помогите написать приглашение в поездку.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уважаемые дамы и господа!Мы приглашаем вас совершить незабываемую комфортабельную поездку вашей мечты.также мы предлогаем свои услуги.
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