В какой части водной толщи моря обитает конёк-тряпичник

Биология
В какой части водной толщи моря обитает конёк-тряпичник
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Водятся на коралловых рифах и на мелководье.
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