Назвать 10 эпитетов из "Васюткино озеро".Даю 33 балла.
Литература
Назвать 10 эпитетов из "Васюткино озеро".Даю 33 балла.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эпитет - это красочное определение. Примеры эпитетов из рассказа "Васюткино озеро": Безымянных (озёр и речек), холодная (изморозь), тёмные (волны), упругими (парусами), дряхлой (лестнице), плавные (сети), однообразные (дни), спокойный (лов), скучное (жильё), коренастого (мужичка), старинный (порядок)
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