Короткое эссе (не более 100 слов) об Лжедмитрии 1

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Лжедмитрий I [год рождения неизвестен – 17(27).5.1606, Москва], самозванец, авантюрист, выдававший себя за русского царевича Дмитрия Ивановича, русский царь в 1605-1606 гг. Происхождение Лжедмитрия I неясно; по официальной версии правительства Бориса Годунова, он – беглый дьякон Чудова монастыря (в Москве) Григорий Отрепьев, сын галичского дворянина Богдана Отрепьева. Появился в 1601 г. в Польше и был поддержан польскими магнатами и католическим духовенством. В 1603-1604 гг. была развёрнута подготовка возведения Лжедмитрия I на русский трон. Лжедмитрий I тайно принял католичество и обещал после воцарения отдать Польше Северскую и Смоленскую земли, участвовать в антитурецком союзе, оказать помощь Сигизмунду III в его борьбе со Швецией, ввести в России католичество, жениться на дочери сандомирского воеводы Е. Мнишка Марине, передать ей в качестве «вена» Новгород и Псков и уплатить Мнишку 1 миллион злотых. Осенью 1604 г. Лжедмитрий I перешёл с польско-литовским отрядом русскую границу и был поддержан частью русских феодалов, горожанами, служилыми людьми, донскими и запорожскими казаками и крестьянами южных районов, где развёртывалась антифеодальная борьба. Несмотря на поражение под Добрыничами, Лжедмитрий I укрепился на Юге страны (в Путивле). После внезапной смерти Б. Ф. Годунова его армия под Кромами перешла на сторону Лжедмитрия I. 1 июня 1605 г. в Москве произошло народное восстание, и правительство Годуновых было свергнуто. 20 июня Лжедмитрий I вступил в Москву. Заняв царский престол, Лжедмитрий I пытался проводить самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику.