Короткое сочинение рассуждение на тему безграмотность и ее причины

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Короткое сочинение рассуждение на тему безграмотность и ее причины
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Безграмотность это когда человек пишет не грамотно причина этого потому что люди не знали слова из за этого они писали безграмотно из за этого нас учили грамотностью а если кто то будет писать безграмотно то его никто не поймёт
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