Диолог с фрзиалогизмами .Очень нужно!!!
Русский язык
Диолог с фрзиалогизмами .Очень нужно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-Привет! -Привет. Ужасная погода ,не так ли ? - действительно !Дождь льет как из ведра ,погулять нельзя сходить ! - Давай фильм посмотрим ? - Давай !
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