Диолог с фрзиалогизмами .Очень нужно!!!

Русский язык
Диолог с фрзиалогизмами .Очень нужно!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-Привет! -Привет. Ужасная погода ,не так ли ? - действительно !Дождь льет как из ведра ,погулять нельзя сходить ! - Давай фильм посмотрим ? - Давай !
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина участка прямоугольной формы 70 м, а ширина 30.Сколько шагов надо сделать,чтобы пройти его по периметру. Два шага составляют 1м.
Ответить
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста написать сочинение про осень не большое
Ответить
Физика
Как называеться кривая графика закона?
Ответить
Алгебра
Сумма двух натуральных чисел равна 50,а произведение на 11 меньше, чем разность их к??адратов. Найдите эти числа. НАЧИНАЯ С ПУСТЬ Х. ДАЮ 50 баллов
Ответить
Математика
С помощью транспортира постройте биссектрисы: угла равного 64, угла равного 120.
Ответить