Помогите пожалуйста написать сочинение про осень не большое

Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста написать сочинение про осень не большое
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наступила осень, пора золотиситых и бордовых листьев, шуршащих под ногами. Некоторые люди чувствую осенью грусть или тоску, понимая, что скоро ещё один год закончится. А я не грущу, я наслаждаюсь этой замечательной, живописной порой года. Я радуюсь, что прошёл год, я стал мудрее, узнал и открыл для себя много нового. Я очень люблю осень за её настоение, яркие краски, шум листьев, мелодию дождя и живописность. Порой хочется самому взять в руки кисточки и нарисовать то, что я вижу из окна или прогуливаясь по парку, ведь ничто не сравнится с этими видами, которые оценили и запечатлили множество фотографов и художниковэ
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