Помогите пожалуйста с упражнениям 1 по

Русский язык
Помогите пожалуйста с упражнениям 1 по
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Где водится рыба? - Рыба(подл.) водится(сказ.) в реке. Где спит медведь? - Медведь(подл) спит(сказ.) в берлоге. Где живут обезьяны? - Обезьяны(подл.) живут(сказ.) в жарких странах.
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