Помогите пожалуйста с упражнениям 1 по

Гость: Гость:

Где водится рыба? - Рыба(подл.) водится(сказ.) в реке. Где спит медведь? - Медведь(подл) спит(сказ.) в берлоге. Где живут обезьяны? - Обезьяны(подл.) живут(сказ.) в жарких странах.