Корові в холодному корівнику треба на добу 40 кілограмів, а в теплому -36.На скільки ??ілограмів кормів менше треба на тиждень корові в теплому корівнику,ніж у холодному?

Математика
Корові в холодному корівнику треба на добу 40 кілограмів, а в теплому -36.На скільки ??ілограмів кормів менше треба на тиждень корові в теплому корівнику,ніж у холодному?
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Ответ(ы):
Гость:
1)40*7=280(кг) 2)36*7=252(кг) 3)280-252=28(кг)
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