Корові в холодному корівнику треба на добу 40 кілограмів, а в теплому -36.На скільки ??ілограмів кормів менше треба на тиждень корові в теплому корівнику,ніж у холодному?

Математика

Корові в холодному корівнику треба на добу 40 кілограмів, а в теплому -36.На скільки ??ілограмів кормів менше треба на тиждень корові в теплому корівнику,ніж у холодному?

Автор: Гость