Срочно плииииииииз"!!!!!!!!
Русский язык
Срочно плииииииииз"!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Сегодня за день я успела , сходить в школу , погулять с мамой , и сходить магазин за продуктами
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите пожалуйста перевести. В выходной я люблю спать долго. В субботу я помогаю маме дома. Я люблю мыть пол. Днем гуляю с друзьями. Я хожу с м...
История
Какие изменения произошли в России в период правления Алексея Михайловича? Очень срочно, завтра сдавать!!!!!
Русский язык