Срочно плииииииииз"!!!!!!!!

Русский язык
Срочно плииииииииз"!!!!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сегодня за день я успела , сходить в школу , погулять с мамой , и сходить магазин за продуктами
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите пожалуйста перевести. В выходной я люблю спать долго. В субботу я помогаю маме дома. Я люблю мыть пол. Днем гуляю с друзьями. Я хожу с м...
Ответить
Биология
Сравните строение членистоногих и моллюсков
Ответить
Литература
Напишите на подобе такого только про сентябрь
Ответить
История
Какие изменения произошли в России в период правления Алексея Михайловича? Очень срочно, завтра сдавать!!!!!
Ответить
Русский язык
Почему в транскрипции никогда не пишутся ь и ъ?
Ответить