Какие изменения произошли в России в период правления Алексея Михайловича? Очень срочно, завтра сдавать!!!!!
История
Какие изменения произошли в России в период правления Алексея Михайловича? Очень срочно, завтра сдавать!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
В правление Алексея Михайловича произошли многочисленные массовые социальные выступления: крестьянская война Степана Разина, Медный и Соляной бунты; а также значительно выросли границы России за счет вошедших в ее состав Украины, Восточной Сибири, Дальнего Востока и других территорий. При Алексее Михайловиче продолжалось укрепление самодержавной, ничем не ограниченной власти царя, во второй половине 17 века земские соборы не созывались, зато достигла расцвета приказная система управления, интенсивно шел процесс его бюрократизации. Особую роль играл учрежденный в 1654 Тайный приказ, подчиненный непосредственно Алексею Михайловичу и позволявший ему руководить другими центральными и местными учреждениями. Важные изменения происходили в социальной сфере: шел процесс сближения поместья и вотчины, началось разложение системы «служилого города». Правительство Алексея Михайловича поддерживало интересы российского купечества, Таможенный (1653) и Новоторговый (1667) Уставы защищали купцов от иностранных конкурентов. Отражением новых тенденций в русской жизни стало приглашение на службу в Россию иностранных специалистов, создание полков «иноземного строя».
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