Почему в транскрипции никогда не пишутся ь и ъ?
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Почему в транскрипции никогда не пишутся ь и ъ?
Ответ(ы):
Гость:
Потому что они необозначают звуков
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