Костёр костры составь и напиши два предложения с разными формами этого слова
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Костёр костры составь и напиши два предложения с разными формами этого слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В походе вместе с классом мы разжигаем КОСТЁР. Нельзя разжигать КОСТРЫ в лесу.
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