Ковалентная связь образуется между химическими элементами: 1 магний и фтор 2 хло?? и углерод 3углерод и кальций 4 водород и бром (заранее спасибо)
Химия
Ковалентная связь образуется между химическими элементами: 1 магний и фтор 2 хло?? и углерод 3углерод и кальций 4 водород и бром (заранее спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скоре всего это (2) так как это хлор и углерод по моемому
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