My fried went to the museum two days ago

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My fried went to the museum two days ago
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой друг хотел в музей два дня назад
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