0.3+2/7= 4/5-0.3= 1/12+0.1= 3/4+0.85= помогите плизз
Математика
0.3+2/7= 4/5-0.3= 1/12+0.1= 3/4+0.85= помогите плизз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 / 5 − 0,3 = 0,50,3 + 2 / 7 = 0,58571428571 1 / 12 + 0,1 = 0,18333333333 3 / 4 + 0,85 = 1,6
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