Какое влияние на развитие славянских племен оказало Великое переселение народов ?

Гость: Гость:

1. Подсечно-огневое земледелие, рыболовство, охотничество, бортничество (собирание меда) ,пушной промысел. 2. Великое переселение народов по-разному сказалось на развитии южных, западных и восточных славян. Наиболее сильным натиск кочевых племен был на южных славян, потомками которых являются современные болгары, словенцы, сербы, черногорцы и хорваты. Великое переселение народов в III – IV вв. вызвали дальнейшую колонизацию славян, раздробили их на западную и восточную, а затем и южную ветви, окончательно обособив в своем историческом развитии от западноевропейских народов. 3. С самого начала на развитие культуры Древней Руси огромное влияние оказала Византия. Однако Русь не просто слепо копировала культурные достижения других стран и народов, она адаптировала их к своим культурным традициям, к своему дошедшему из глубины веков народному опыту, пониманию окружающего мира. Поэтому правильней будет говорить не о простом заимствовании, а о переработке, переосмыслении тех или иных идей, которые в итоге на русской почве приобретали оригинальный вид Вроде всё Надеюсь помог))