Распределите в правильном порядке методы изучения биологии, начиная с самого про??того: А) исторический Б) сравнительный В)Описательный Г) Наблюдение Д) Экспериментальный

Гость: Гость:

Итак, Г)Наблюдение(Это самый начальный этап в исследовании); В)Описательный(В основе этого метода лежит наблюдение.Сейчас используется при открытии новых видов живых организмов и тд.); Б)Сравнительный(Этот метод позволяет выявить сходства и различия между организмами.Начал применяться в 17 в.); А)Исторический(Метод помогает сопоставить результаты с ранее известными.Начал широко применяться во 2 половине 19 в.Благодаря этому методу,биология стала еще и наукой объясняющей); Д)Экспериментальный(Широко применяться начал в 19 в. Этот метод позволяет изучить те или иные явления с помощью опыта.Большой вклад этого метода,внес Г. Мендель,который изучал изменчивость и наследственность организмов). Ответ: Г),В),Б),А),Д).