Сделать синтаксический разбор предложения.Равнодушие паралич души,преждевремен??ая смерть.Детская любовь лучшая награда учителю.Учить других учиться самому
Русский язык
Сделать синтаксический разбор предложения.Равнодушие паралич души,преждевремен??ая смерть.Детская любовь лучшая награда учителю.Учить других учиться самому
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1)СП,тк сост. из 2х грамматических основ 2)БСП 3) средства связи интонация 4)1)(ПП повеств. невоскл. двусост. расп неосл.) 2)ПП. повеств. невоскл. односост. расп. неосл. 2) (ПП. повеств. невоскл. двусост. расп. неосл. 3) 1)СП. ту сост. из 2х грамматических основ. 2) БСП. 3) средства связи интонация 4) 1)(ПП.повеств.невоскл. односост. расп. неосл) 2)(ПП.п повеств.невоскл.односост.расп.неосл)
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